صواريخنا تصل لإيلات.. نصر الله يهدد بالتصعيد ضد إسرائيل

هدد زعيم حزب الله اللبناني،السيد حسن نصر الله، اليوم الجمعة، بالتصعيد ضد إسرائيل بعد الغارات التي طالت عدة بلدات في الجنوب وأسفرت عن مقتل نحو 13 لبنانياً بينهم 5 من عناصر الحزب، فيما اكد ان صواريخنا قادرة على ضرب ايلات.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها اليوم الجمعة إن الهجمات الإسرائيلية على منطقة النبطية والصوانة في الجنوب اللبناني "تطور في المواجهة" لأنها استهدفت مدنيين وقتلت عددا كبيرا منهم، ملوحاً بضرب إيلات في إسرائيل.

وأشار الى أن "الجواب على تلك المجزرة يجب أن يكون على الجبهة وبمزيد من التصعيد" في إشارة الحدود الإسرائيلية اللبنانية المشتعلة منذ أكتوبر الماضي.

وأعلن أن "الحزب يملك صواريخ قادرة على ضرب أهداف من كريات شمونة إلى إيلات".

وابرز ما قاله سماحته :

الاستسلام يعني خضوعاً وذلاً وعبوديةً واستهانةً بكبارنا وصغارنا وأعراضنا وأموالنا

المقاومة جعلت العدو يعيش في أزمة وجود ذروتها في طوفان الأقصى

أليس من الذل والهوان والضعف والوهن أن دولاً تدير ملياري مسلم لا تستطيع إدخال الدواء والغذاء إلى أهل غزة؟

من جملة المسؤوليات الملقاة على عاتقنا وعلى عاتق الشعوب الإسلامية وأحرار العالم هو تبيان الحقائق

لم يستطع الإسرائيلي أن يقدّم للعالم دليلاً واحداً على الأكاذيب التي روّج لها منذ 7 أكتوبر

إذا فتح تحقيق حول 7 أكتوبر سينهار الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يدعيه نتنياهو وبايدن بإصرارهما على القضاء على حماس

كثيرون صدقوا التزوير التاريخي الإسرائيلي بخصوص 7 أكتوبر بما في ذلك دول تقول أنها صديقة لحماس

المقاومة الفلسطينية تعرضت منذ 7 تشرين الأول إلى اليوم إلى أبشع عملية تزوير وإهانة تعرضت لها مقاومة في تاريخنا

أكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم هي موقف الإدارة الأميركية تجاه ما يجري في غزة

إذا أوقفت الولايات المتحدة تسليح ودعم "إسرائيل" الآن يتوقف العدوان مباشرةً شاء نتنياهو أم أبى

الذي يصر على هدف القضاء على حماس هي أميركا أكثر من "إسرائيل"

المسؤول عن كل قطرة دم في المنطقة هو الإدارة الأميركية والمسؤولون الإسرائيليون هم أدوات تنفيذ

ما كشفته "طوفان الأقصى" أن الهدف الإسرائيلي الذي كان يعمل عليه هو تهجير الفلسطينيين وإقامة دولة يهودية خالصة

الحصار على قطاع غزة كان يريد أن يوصل غزة إلى الموت بسكون وهدوء ومن دون أن يهتز العالم

الهدف الإسرائيلي هو تهجير أهل الضفة إلى الأردن وأهل غزة إلى مصر وأهل الـ48 إلى لبنان

المسؤولية تقتضي منع تهجير الفلسطينيين وهذا يتطلب مواجهة كبرى

أميركا هي من تمنع أن يكون لدى الجيش اللبناني أسلحة وصواريخ توفر له ميزان ردع لحماية لبنان

المقاومة في لبنان وفلسطين كسرت ميزان الردع الإسرائيلي وهشمت صورته وأوجدت ميزان ردع حماية

مهما قلنا وشرحنا ستكون ألسنتنا عاجزة عن توصيف المقاومة الأسطورية في غزة والصمود الأسطوري لشعب غزة

الإسرائيلي والأميركي لم يتوقعا أن تكون لدى المقاومة في لبنان الإرادة والشجاعة لفتح الجبهة لمساندة غزة

هدفنا جميعاً في محور المقاومة دولاً وشعوباً وحركات ومقاتلين كان وسيبقى أنه في هذه المعركة يجب أن يهزم العدو

المقصود بهزيمة العدو في هذه المعركة هو فشله في تحقيق أهدافه

هدفنا في محور المقاومة إلحاق أكبر خسائر بالعدو في هذه المعركة لنفرض عليه الهزيمة والانسحاب

: المعني بالتفاوض السياسي هو الفصائل الفلسطينية التي فوضت حماس ونحن لا نتدخل بما يجري في المفاوضات

- المقاومة في فلسطين جعلت الكيان الصهيوني يعيش أزمة وجود وكانت ذروته في طوفان الأقصى

- اليوم في غزة والضفة وجنوب لبنان واليمن وسوريا وإيران وكل المنطقة يجب أن تغيب عنا على الإطلاق حقيقة ثمن المقاومة وثمن الاستسلام

- اليوم من جملة الأمور الملقاة على عاتقنا تبيان الحقائق لأن ما جرى من 7 تشرين إلى الآن تزوير ~إسرائيلي~ هائل للحقائق

- المقاومة في غزة تعرضت الى ابشع عملية تزوير وتشويه منذ 7 اكتوبر الى اليوم

- مجرد ان اسرائيل اتهمت حماس والجهاد وفصائل المقاومة بهذه الاتهامات حكم عليهم العالم بدون ان يتثبتوا

- ~إسرائيل~ في كل يوم تقتل وتجرح المئات من النساء والأطفال والعالم ساكت دون اي اجراء

- الذي يصر على هدف القضاء على حماس هي اميركا اكثر من اسرائيل وكل قطرة دم تسفك في غزة والمنطقة المسؤول عنها الادارة الاميركية

- اكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم هو موقف الإدارة الأميركية مما يجري في غزة

- المال والسلاح والصواريخ والقذائف لدى ~الإسرائيلي~ الآن تأتي من واشنطن وإن أوقفت الولايات المتحدة الجسر الجوي إلى الكيان سيتوقف العدوان على غزة

- الذي يمنع ان يكون لدى الجيش اللبناني دفاع جوي حقيقي وصواريخ تحقق ميزان ردع هو الاميركي

- المقاومة الشعبية اثبتت جدواها في انجاز التحرير والمقاومة في لبنان انجزت ميزان ردع حماية

- اكثر من 4 اشهر و7 فرق من الجيش الاسرائيلي والوية النخبة في مساحة ضيقة من يقاتل هناك؟ مقاومة شعبية بامكانيات بسيطة ولكن ميزتها الايمان والشجاعة والاستعداد للبذل والصبر والثقة بنصر الله

- مهما قلنا تبقى السنتنا عاجزة عن توصيف المقاومة الاسطورية في غزة