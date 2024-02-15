لبنان يرفع شكوى جديدة ضد إسرائيل عند مجلس الأمن الدولي

صرّحت رئاسة الحكومة اللبنانية بأنها طلبت من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

وذكرت رئاسة المجلس في بيان، إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان في الجنوب اللبناني، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

وأوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في الوقت الذي نشدد على التهدئة وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، مما يدفعنا إلى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيليقد أعلن يوم أمس الأربعاء، إن طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وأدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر.