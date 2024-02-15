طيران الإحتلال يستهدف بلدة النبطية في الجنوب

قام طيران جيش الإحتلال، مساء الأربعاء، بشن سلسلة من الغارات الجوية مستهدفا عددا من البلدات في عمق الجنوب اللبناني.

وذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، مبينا أنه سيتم الإعلان عن تفصيل إضافية في وقت لاحق.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي محلقاً على علو منخفض في اجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، كما تم تحليق مكثف فوق العاصمة بيروت ومناطق ساحل المتن وكسروان شمالا.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مدينة النبطية وبلدات عدشيت والصوانة وجباع والشهابية وبصليا، واستشهد مدني وجرح اثنين من المارة المدنيين في الغارة على عدشيت.

وبيّنت المعلومات الأولية بأن القصف الإسرائيلي على حي المسلخ في النبطية استهدف شقة، مؤكداً أن الجامعات والمدارس في النبطية ستغلق يوم الخميس بعد القصف الإسرائيلي.