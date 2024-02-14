دوائر الصحة في غزة تناشد المؤسسات الأممية بالعمل الفوري على حماية مجمع ناصر الطبي ومنع كارثة صحية وإنسانية

ناشد المتحدث باسم الصحة في غزة أشرف القدرة، المؤسسات الأممية بالعمل الفوري على حماية مجمع ناصر الطبي ومنع الكارثة الصحية والإنسانية التي تتعرض لها الطواقم الطبية والجرحى والنازحون. حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء أن الوضع يزداد سوءا وكارثية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية بصدد هدم السور الشمالي للمستشفى.

وأفادت بعض وسائل إعلام، بأن القوات الإسرائيلية قد أبلغت إدارة مجمع ناصر الطبي بإجلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية.

في ذات السياق، أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة في البيان إن الاحتلال الإسرائيلي إرتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم. وأكدت أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 28473 فيما بلغ عدد المصابين 68146 إصابة.

ومن الجدير بالذكر أن الحرب في قطاع غزة قد دخلت يومها الـ130 على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع، ووسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية في رفح المكتظة بالسكان والنازحين.