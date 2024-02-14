السيد نصر الله يدعو للاستغناء عن الموبايل ويصفه بالعميل القاتل!

وجّه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم الثلاثاء، مقاتلي الحزب والأهالي بالاستغناء عن الهاتف الخلوي.

وذكر نصر الله في كلمة له بمناسبة يوم الجريح، أدعو إلى الاستغناء في هذه المرحلة عن أجهزة الهاتف الخلوي الذي يعتبر عميلا قاتلا.

وأضاف، يجب أخذ الحيطة والحذر من المعلومات التي يتم إرسالها عبر أجهزة الهاتف الخلوي.

وأوضح نصر الله بأن الكاميرات الموصولة بشبكة الإنترنت تقدم أكبر خدمة للعدو ولذلك يجب إطفاؤها في هذه المعركة.

وقال في ذات السياق أن العدو يستند بشكل أساسي في اعتداءاته على القدرات الفنية التجسسية.

وبيّن أمين عام حزب الله إن إسرائيل وبعد مرور 130 يوما من الحرب ما زالت تواجه سياسة العجز والفشل.

وأضاف نصر الله أن ما تقوم به "المقاومة الإسلامية في جبهة لبنان هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية وواجب على المستوى الوطني.

وشدد أمين عام حزب الله أن الجبهة اللبنانية ستواصل دعم قطاع غزة.