سوريا - لبنان - فلسطين

إصابة مراسل قناة الجزيرة ومصورها بطائرة مسيرة شمال رفح


أصيب مراسل قناة الجزيرة/ إسماعيل أبو عمر/ والزميل المصور / أحمد مطر/ بجروح خطيرة إثر استهداف إسرائيلي بطائرة مسيّرة في منطقة ميراج شمال مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وذكرت قناة الجزيرة عصر اليوم الثلاثاء أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل باتجاه الزميلين في استهداف مباشر، مما أدى بشكل فوري إلى بتر ساق الزميل إسماعيل أبو عمر اليمنى وإصابة اليسرى إصابة بالغة، كما أصيب في مختلف أنحاء جسده بجروح خطيرة نتيجة شظايا الصاروخ.

وأضافت أن المصور أحمد مطر أصيب في إحدى يديه إصابة بالغة، فضلا عن جروح في باقي أنحاء جسده، وقد تم نقلهما من قبل شهود عيان إلى مستشفى ميداني في المنطقة لإجراء الإسعافات الأولية، قبل أن تصل سيارات الإسعاف وتنقلهما إلى المستشفى الأوروبي.

وأشارت إلى أن الزميلين تم إدخالهما إلى غرفة العمليات لإجراء عمليات جراحية عاجلة وطارئة.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة حالة الزميلين فور استهدافهما من قبل المسيّرة الإسرائيلية، وتظهر ارتدائهما السترتين الواقيتين وعليهما علامة الصحافة بشكل واضح لا يمكن أن تخطئهما العين المجردة، فضلا عن كاميرات الرصد والتصوير.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد اعلن امس الاثنين عن استشهاد صحفيتين فلسطينيتين جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح وبلدة جباليا جنوب وشمال القطاع، مما رفع حصيلة الصحفيين الشهداء إلى 126 منذ السابع من تشرين الأول الماضي .

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