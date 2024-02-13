إستشهاد 18 فردا من عائلة واحدة بقصف صهيوني وسط غزة

صرّحت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بإستشهاد 18 فردا من عائلة درويش جراء قصف القوات الإسرائيلية لمنزلهم في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشال الضحايا من تحت أنقاض منزل عائلة درويش.

بالمقابل، كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمناطق غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

و دى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى وفاة طفلة كانت تتلقى العلاج على أجهزة الإنعاش إثر إصابتها بغارات إسرائيلية بوقت سابق.

اما في رفح، فقد إستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منزلا يعود لعائلة عابد بشارع عوني ضهير بمحافظة رفح، من دون الإفادة عن مزيد من التفاصيل حتى اللحظة، حيث إنفجارات عنيفة تدوي في المناطق الغربية لمدينة رفح.