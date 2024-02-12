سوريا - لبنان - فلسطين

وزير الخارجية المصري يؤكد ان مصر ترفض وبكل السبل تهجير الفلسطينيين من غزة


أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده وبكل السبل تهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرًا إلى أن الوضع في القطاع يزداد سوءًا ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

وطالب "شكري"، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيرته السلوفينية تانيا فاجون، بتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، مؤكدًا أن مستوى الدمار والقتل للمدنيين في القطاع غير مسبوق.

واكد سامح شكري أنه لا يمكن قبول مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين بقطاع غزة، موضحًا أن القاهرة تحاول الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كما تعمل على إطلاق سراح المحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واشار وزير الخارجية المصري إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني ما زالوا في شمال قطاع غزة، وأن حل الدولتين يقتضي إعلان دولة فلسطينية مستقلة.

وأشاد شكري بدور دولة سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية واصفًا إياه بـ"الفعال للغاية".

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