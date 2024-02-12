الرئاسة الفلسطينية، المنطقة على مفترق طرق وإستمرار الحرب يوسعها إقليمياً!

طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية، ألا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية، خاصة أن المنطقة باتت على مفترق طرق، وإستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعها إقليميا.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينة نبيل أبو ردينة في بيان، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا، ووقف المجازر التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة يوميا، وخاصة إذا شن جيش الاحتلال هجوما بريا على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وناشد أبو ردينة، المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية بالتحرك بشكل عاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذا الجنون قبل فوات الأوان، ومنعها من التقدم برا نحو مدينة رفح، لأن حدوث ذلك يعني سقوط الآلاف من الضحايا.

وذكر أبو ردينة، إن حديث رئيس وزراء إسرائيل بينامين نتنياهو عن ممر آمن للمواطنين محض ترهات وخداع للعالم، لأنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، ولا يمكن عودة المواطنين في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع، وحدوث نكبة جديدة وتهجير قسري خارج القطاع أمر مرفوض ولن نسمح به.