سوريا - لبنان - فلسطين

أكثر من 100 شهيد في قصف إسرائيلي على رفح


أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بإستشهاد أكثر من 100 شخص نتيجة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية دمرت 11 منزلا ومسجدين في أنحاء مختلفة من مدينة رفح.

وقام الجيش الإسرائيلي بشن غارات إسرائيلية عنيفة ومتزامنة منذ فجر اليوم على مدينة رفح. كما أن إشتباكات مسلحة تدور على شاطىء البحر في المدينة.

من الجدير بالذكر أن مدينة رفح مكتظة، فهي تأوي 1.3 مليون فلسطيني نزحوا من منازلهما في شمال ووسط القطاع إضافة إلى سكانها.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن نهاية الأسبوع الفائت أنه أمر قواته بالاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، ما أثار سخطا دوليا ومخاوف من أن تؤدي عملية عسكرية كهذه إلى كارثة إنسانية.

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