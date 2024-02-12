جيش الإحتلال الصهيوني يهاجم رفح بدموية وقت الفجر

قام جيش الإحتلال الصهيوني، فجر الاثنين، بشن غارات دموية ومباغتة من البر والبحر والجو على المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما تسببت باستشهاد اكثر من 100 شخص، بحسب وسائل اعلام فلسطينية.

وصرّحت وكالة الأنباء الفلسطينية، بسقوط شهداء وجرحى من جراء القصف الإسرائيلي المكثف على المدينة المحاذية للحدود المصرية، كذلك أعلن تلفزيون الأقصى بحسابه على تيلغرام، أن اشتباكات عنيفة تدور رحاها بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية شمال غرب رفح، مشيراً إلى أن إسرائيل تقصف محيط المستشفى الكويتي في رفح.

وتم قصف محيط المدينة بعشرات الغارات التي كانت أكثر كثافة ممّا كانت عليه في الأيّام الأخيرة، وهو ما أدّى إلى تصاعد سحب من الدخان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية

بالمقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض الجيش الإسرائيلي لكمين محكم جنوب شرق خان يونس، وأكدت أن نقل القتلى والجرحى من الجنود استغرق عدة ساعات.

وصرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عدم دخول رفح سيؤدي إلى خسارة الحرب والإبقاء على حماس، فيما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن من خلال إتصال هاتفي مع النتنياهو أن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي لها أن تستمر من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ.