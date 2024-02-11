حزب الله: استهدفنا 4 مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي وحققت إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد عن استهدافه لمواقع وجنود وتجهيزات الجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات عدة حيث أكد استهدافه "تجمعا ‏للجنود في مثلث الطيحات والتجهيزات ‏التجسسية في موقع العباد، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية، وتجمعا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في جبل نذر".

وأوضح البيان: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وأضاف: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:05 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 التجهيزات ‏التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

وأكد حزب الله ان مقاتليه "استهدفوا عند الساعة 03:20 من عصر يوم الأحد 11-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابة مباشرة". ‏

وذكر في بيانه الرابع: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:55 من بعد ظهر يوم الأحد 11-02-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".