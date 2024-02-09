حركة حماس، مستمرين في مواجهة إسرائيل

صرّح المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان، وليد كيلاني، بأن الحركة قادرة على الاستمرار في مواجهة إسرائيل.

وأوضح كيلاني في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، يوم الجمعة، تمكنت حركة حماس من التعامل مع أقوى ترسانة عسكرية في المنطقة لمدة أربعة أشهر، واحتفظت بالقدرة على الهجوم والدفاع وتحقيق الأهداف، ويمكن أن تتحمل فترة أطول بكثير من الزمن.

ولفت كيلاني إلى أن إسرائيل لم تتمكن من تدمير الإمكانات العسكرية لـحماس، برغم مهاجمة المباني السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية.

ومن الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في قطاع غزة، التي أطلقها ردا على هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر الماضي، حيث أسفرت العمليات القتالية في القطاع عن مقتل نحو 28 ألف شخص وإصابة أكثر من 67 ألفا بجروح، حسب معطيات وزارة الصحة في غزة.