صرّح مصدر إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحونوت االيوم الأربعاء بأن تل أبيب ستطلب من الوسطاء الضغط على حماس لتقديم اقتراح جديد على الإطار العام لاتفاق شامل مع إسرائيل على وقف الحرب.

وطبقاً ليديعوت أحرونوت، أشار مصدر إسرائيلي إلى رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الأسرى والاقتراح المضاد للحركة قائلا، اقتراح حماس يحتوي على العديد من القضايا التي ليس لدى إسرائيل مجال للموافقة عليها. بحيث أضاف المصدر، بأن إسرائيل ستطلب من الوسطاء الضغط على حماس لتقديم اقتراح جديد.

وأعلنت حركة حماس مساء أمس الثلاثاء ردها المنتظر على اتفاق الإطار في باريس برعاية قطر ومصر مؤكدة أنها تعاملت معه بروح إيجابية، بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى. بدوره، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية أن رد حماس على الاتفاق يجعل قطر متفائلة، وأنه لا يمكن كشف تفاصيل الاتفاق الإطاري بهذا الوقت الحساس.

كما صرّح مصدر مصري مسؤول، بأن القاهرة تسلمت ردحماس وأنه يجري حاليا مناقشة تفصيلات الرد مع كافة الأطراف الفنية.

في السياق ذانه، كشف مصدر في حماس أنه تم إدخال تعديلات على اتفاق الإطار بجداول زمنية واضحة. بحيث ذكر القيادي في حركة حماس غازي حمد، معلّلاً، استغرقنا وقتا للرد على اتفاق الإطار لأن الكثير من القضايا فيه لم تكن واضحة.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن على رد حماس معتبرا أنه مبالغ فيه بعض الشيء، لكن سنواصل التفاوض.

بالمقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريح من الدوحة إن الإدارة الأمريكية تراجع رد حماس على اتفاق الإطار وستجري مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية.

وكان الوزير الأمريكي قد وصل إلى الأرض المحتلة لبحث رد حماس. في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوسيط القطري أرسل رد حماس إلى الموساد والجهات المختصة ستدرس تفاصيله بشكل حذر ودقيق.