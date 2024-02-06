سوريا - لبنان - فلسطين

"اتفاق الإطار".. حماس تسلم ردها الى قطر ومصر


أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، عن تسليم ردها حول "اتفاق الإطار" في باريس الى قطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت الحركة في بيان أنها "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وتابع البيان "إننا نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا".

وقالت حماس "وإذ نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".

وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت، خلال الأيام الماضية، اجتماعاً لإعداد ما اتُّفق على تسميته "اتفاق الإطار" بشأن الحرب في غزة.

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