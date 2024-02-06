سوريا - لبنان - فلسطين

مرسوم جمهوري برفع الرواتب في سوريا بنسبة 50%


تزامنا مع رفع أسعار البنزين في البلاد، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين مرسومين يقضيان برفع الرواتب في سوريا بنسبة 50%.  وبحسب وكالة سانا السورية أصدر الأسد المرسومين رقم (7) و(8) القاضيين بإضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها. وطبقاً للمادة 3 من المرسوم رقم (7) يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 278910 ليرات سورية شهرياً. ومن جانبه قال وزير المالية السوري كنان ياغي في تصريح لجريدة "الوطن" السورية إن تكلفة الزيادة الحالية بلغت 2.5 ترليون ليرة والتي سوف يتم صرفها على مدار العام باعتبار أن صرفها سيكون ضمن الرواتب الشهرية وتطبيق المرسوم مع أول قبض للرواتب.  وأشار ياغي إلى أن الهدف من زيادة الرواتب هو الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين في الدولة، وأن الهم الدائم للحكومة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطن وهي تسعى دائماً حسب توافر الموارد لتحسين الدخول والأجور. وفي ذات السياق افادت وزارة التجارة السورية الداخلية بارتفاع تكلفة تأمين الرغيف يوميا إلى معدلات غير مسبوقة وصلت إلى ما يزيد عن 7 آلاف ليرة سورية للربطة. وأوضحت أن هذا الارتفاع في الأسعار ناجم بفعل جملة من الظروف منها ماهو عالمي، يتعلق بارتفاعات أسعار القمح ومستلزمات صناعة الخبز عالميا، وتعقيدات طرق التجارة البحرية والبرية، ومنها ماهو محلّي مرتبط بنتائج سنوات الحرب والحصار، و خروج مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعة القمح، وكذلك آبار إنتاج النفط ووقوعها تحت الاحتلال الأميركي. واشارت إلى أن ارتفاع فاتورة إصلاح وترميم المنشآت والمخابز والبنية التحتية الخاصة بإنتاج الخبز التي خربها الإرهاب في مختلف المحافظات، أثر وبشكل كبير على الأسعار أيضا.
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