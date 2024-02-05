حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين بالأسلحة الصاروخية

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صرّح حزب الله اليوم الاثنين،عن إستهدافه لموقعين عسكريين إسرائيليين جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيهما، في حين يشهد الجنوب اللبناني قصفا إسرائيليا في مناطق عدة. وأعلن حزب الله عن عدة بيانات جاء فيها أنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة: - عند الساعة 03:35 من بعد ظهر اليوم الاثنين (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية للمرة الثانية ‏موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏ - عند الساعة 1:45 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".‌‏ - عند الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة".‏ ‏ بالمقابل، أفاد مراسلونا أن الاستهدافات الإسرائيلية على جنوب لبنان جاءت كالآتي: - غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة برعشيت في عمق الجنوب اللبناني. - غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة اللبونة جنوبي لبنان. - غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة الجبين جنوبي لبنان. - قصف مدفعي إسرائيلي متجدد على أطراف بلدة الناقورة ووادي حامول في القطاع الغربي جنوبي لبنان. وكان حزب الله قد نعى اليوم الاثنين، ثلاثة من مقاتليه سقطوا شهداء في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد قتلى الحزب منذ 7 أكتوبر إلى 182 شهيداً.