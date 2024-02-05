جيش الاحتلال يتعرض لقافلة مواد غذائية تابعة للأونروا في غزة

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صرّحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بأن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية في غزة. وذكر توماس وايت مدير الأونروا في غزة على موقع إكس اليوم الاثنين، تعرضت هذا الصباح قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد استدعت الأسبوع الماضي، مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن 12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني. ومن الجدير بالذكر أن الأونروا التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، قد قدمت خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الخالية.