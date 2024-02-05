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سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الإحتلال يقصف الجنوب اللبناني وحزب الله يستهدف مواقعه العسكرية


صرّح حزب الله اللبناني عن إستهداف موقعين عسكريين لجيش الإحتلال  في السماقة بتلال كفرشوبا و‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، موكدا إصابتهما بشكل مباشر. وذكر حزب الله في بيان جاء فيه، عند الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم الاثنين (بتوقيت لبنان) استهدف ‌‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة. وأضاف، عند الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الاثنين، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.‏

 

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