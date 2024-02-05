جيش الإحتلال يقصف الجنوب اللبناني وحزب الله يستهدف مواقعه العسكرية

صرّح حزب الله اللبناني عن إستهداف موقعين عسكريين لجيش الإحتلال في السماقة بتلال كفرشوبا ورويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، موكدا إصابتهما بشكل مباشر.
وذكر حزب الله في بيان جاء فيه، عند الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم الاثنين (بتوقيت لبنان) استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة.
وأضاف، عند الساعة 1:45 من بعد ظهر يوم الاثنين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة، وذلك دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة.