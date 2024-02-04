الصحة في غزة : 14 مجزرة ارتكبها الاحتلال راح ضحيتها 127 فلسطينيًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 127 فلسطينيا في 14 مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، وتزامن ذلك مع اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في عدد من المحاور بالقطاع، أسفرت عن خسائر في صفوف قوات الاحتلال.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر محلية باستمرار القصف الإسرائيلي على مناطق شمالي القطاع وفي مدينة غزة بما فيها محيط مستشفيي الشفاء والمعمداني.

وذكرت أن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي، وتم انتشال جثتي فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في منطقة الصيرة.

وفي دير البلح وسط القطاع، سقط شهيدان وأصيب 7، بينهم أطفال، في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو صـفر في منطقة الحكر.

وفي خان يونس جنوبا، قالت مصادر محلية إن جثامين 3 شهداء وصلت إلى مجمع ناصر الطبي، إثر قصف إسرائيلي متواصل منذ صباح اليوم. كما تعرض محيط مستشفـيَي الأوروبي والأمل لقصف عنيف.

وأشارت إلى أن المنطقة الفاصلة بين خان يونس ومدينة رفح تتعرض لقصف عنيف منذ يومين من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية.

وفي محافظة رفح، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية روضة أطفال تؤوي نازحين في حي السلام، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما استهدف القصف سيارة مدنية شرق رفح.