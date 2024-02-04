قتل جنود واستهداف آليات وتفجير مدخل نفق.. أبو عبيدة يكشف حصيلة عمليات القسام خلال الأيام الماضية:

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أو عبيدة إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأكد أبو عبيدة، إجهاز مقاتلي القسام على 15 جنديًا إسرائيليًا من نقطة الصفر وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 17 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة.

وأشار في تغريدة، عبر قناته على تلغرام، أن القسام فجرت مدخل نفق في عدد من جنود الاحتلال، واستولت على 4 طائرات "درون"، ودكّت التحشدات العسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" المحتلة ومحيطها.

في الأثناء، قالت كتائب القسام، اليوم الأحد، أنها استهدفت 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركفاه 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في حي الصبرة بمدينة غزة

وأضافت، أنها تمكنت من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى أنها قنصت جنديًا صهيونيًا في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

وأشارت في بيانٍ عبر قناتها، أنها استهدفت 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105" في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة