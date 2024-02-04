نقص مياه الشرب في غزة، تهديد جديد ومخيف

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حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم الأحد، من مخاطر نقص المياه النظيفة في قطاع غزة، مؤكدة أن هناك إمكانية محدودة للغاية للحصول على مياه نظيفة، وسط القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع. وذكرت الوكالة الأممية، في تدوينة نشرتها عبر منصة إكس، إن الماء هو الحياة، فيما تعيش غزة بلا ماء، موضحة بأن الأزمة الإنسانية، التي تفاقمت بسبب محدودية عمليات تسليم المساعدات وتدمير البنية التحتية، تعرّض آلاف الأشخاص الضعفاء لخطر الإصابة بالأمراض. وقررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي، حتى 30 كانون الثاني، تعليق تمويلها لـالأونروا، بناءً على مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس، في 7 تشرين الأول 2023، على مستوطنات في محيط قطاع غزة. وأسفرت الحرب على غزة، حتى الأحد، عن مقتل 27 ألفا و365، وإصابة 66 ألفا و630، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، فيما تسببت بدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.