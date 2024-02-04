سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول ويدين القصف الأمريكي لسوريا والعراق


عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن عميق قلقها إزاء القصف الذي تعرضت له مواقع في سوريا والعراق، مؤكدة ضرورة احترام أمن وسيادة وسلامة الدول كافة. وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الأحد، نعرب عن عميق قلقنا من القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق، وأسفنا لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين. وبيّنت أن موقفها هذا مبدئي من الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى انتهاك سيادة وأمن الأردن الشقيق، واستهداف أفراد أمريكيين متواجدين على أراضيه. وطالبت الوزارة بضبط النفس، واحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، وتذكر بأن لبنان سبق أن حذر مرارا الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع، وكذلك بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بغية التوصل إلى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. في السياق ذاته، البيت الأبيض أن الضربات استمرت حوالي 30 دقيقة باستخدام أكثر من 125 قذيفة موجهة بدقة على أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا شملت 3 مواقع في العراق و4 في سوريا، حيث ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بالأردن.
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