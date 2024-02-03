حزب الله يستهدف ثكنة ‏برانيت الصهيونبة بصاروخي فلق 1

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صرّح حزب الله اللبناني مساء اليوم السبت، عن استهدافه ثكنة ‏برانيت الإسرائيلية بصاروخي "فلق 1"، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر. وأوضح حزب الله في بيان له، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:50 من مساء اليوم السبت ثكنة ‏برانيت بصاروخي "فلق 1"، وأصابوها إصابة مباشرة.‏ وأعلن حزب الله اليوم، استهداف مستوطنة إسرائيلية وجنود ومواقع وثكنة للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها. ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية اليوم قصفا جويا على بلدتي مروحين وعيتا الشعب إلى جانب مقر قيادة عسكري في منطقة يارون جنوبي لبنان. وأيضاً تم خلال ساعات اليوم السبت رصد عملية إطلاق 3 قذائف من الجانب اللبناني، اخترقت الحدود وصولا إلى منطقتي برعام وزرعيت، إلا أنها سقطت في مناطق مفتوحة دون وقوع أي إصابات. وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة". في السياق ذاته، أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الجمعة استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته إصابة مباشرة، كما أكد "حزب الله" اللبناني في نفس اليوم، استهداف موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي وانتشارٍ للجنود بمحيطه في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. من جهتها، كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن عدد المنازل التي تضررت جراء إطلاق "حزب الله" للصواريخ من جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة إن "هناك 427 منزلا تضرر من إطلاق حزب الله الصواريخ، من بينها 80 منزلا متضررا بشكل مباشر". وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" إن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" يرعب المدنيين على جانبي الحدود، حيث يعتبر كثيرون أن هذه المواجهة ستكون "نتيجة حتمية" لحرب غزة.