رئيس جهاز الاستخبارات التركية يبحث مع هنية مستجدات الاحداث في غزة

بحث رئيس الاستخبارات التركية / إبراهيم قالن/ مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، آخر المستجدات في قطاع غزة، ومسألتي تبادل الأسرى، وإرساء وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر اعلامية تركية ان قالن التقى هنية اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وجرى خلال اللقاء بحث قضايا تبادل الأسرى، وآخر المستجدات في غزة، وسبل ضمان وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة .

كما ركز الطرفان خلال اللقاء على "الخطوات التي يمكن اتخاذها لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني كما جرى التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هو أساس الاستقرار في المنطقة"