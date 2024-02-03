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سوريا - لبنان - فلسطين
وسائل إعلام إسرائيلية: تضرر سيارات في موقف في "إيفن مناحيم" في الجليل الغربي من جراء إطلاق مقذوفات من لبنان
وكالة انباء براثا
84
2024-02-03
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