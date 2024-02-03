حزب الله يصدر بيانا بشأن الضربات الأمريكية على سوريا والعراق

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أصدر حزب الله اللبناني اليوم السبت بيانا بشأن الضربات الأمريكية الأخيرة على سوريا والعراق، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. ‏وذكر الحزب في بيانه، يدين حزب الله بشدة العدوان الأمريكي السافر على العراق وسوريا والذي استهدف مناطق عدة في ‏البلدين ‏الشقيقين وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.‏ وتابع البيان، إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية لهو انتهاك صارخ لسيادة الدولتين وتعدٍّ على أمنهما ‏ووحدة أراضيهما، ‏وتجاوز وقح لكل القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدا أن هذا العدوان الجديد يسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد المبررات والذرائع الواهية ‏لاستمرار ‏الاحتلال الأمريكي لمناطق عدة في العراق وسوريا ضد إرادة شعبيهما التواقة إلى الحرية ‏والاستقلال.‏ وتابع حزب الله، إن العدوان الأمريكي على العراق وسوريا واليمن يكشف كذب الادعاءات الأمريكية بعدم رغبتها ‏في توسعة ‏الصراع في المنطقة، وعلى العكس تماما فإنه يسهم في تأجيج الصراع والتوتر وتصعيد ‏الحروب في المنطقة.‏ وأكد الحزب، إننا نعتقد أنّ هذا العدوان الإجرامي يدفع الشعبين العراقي والسوري إلى التمسك بنهج المقاومة ‏لتحرير بلديهما ‏من الاحتلال الأمريكي وإلى مواصلة دعم وإسناد قطاع غزة المظلوم حتى وقف ‏العدوان الصهيوني وإجرامه.‏ وختم حزب الله بيانه، يتقدم حزب الله بأحر التعازي والمواساة بالشهداء الأبرار، ويسأل الله تعالى الرحمة لهم وعلو الدرجات، وللجرحى ‏العافية والشفاء العاجل.