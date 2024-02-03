حركة أمل تنعى إثنين من مقاتليها

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أعلنت حركة أمل اللبنانية ليل يوم الجمعة، عن نعيها لاثنين من مقاتليها، إستشهدا جراء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان. وذكرت حركة أمل في بيان لها، بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية أمل إلى قائدها الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي خليل محمد (شمران) مواليد بليدا والشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر (أبو علي) مواليد بليدا، اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب. وأضاف البيان، أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيدين وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات. ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.