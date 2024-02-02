سوريا - لبنان - فلسطين

كتائب القسام تعلن "الإجهاز" على 15 جنديا إسرائيليا "من مسافة صفر" في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة


أعلنت كتائب القسام من "الإجهاز" على 15 جنديا إسرائيليا "من مسافة صفر" في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة.

كما أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة، استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية تتكون من 10 جنود بقذيفة TBG مضادة للأفراد وأوقعتها بين قتيل وجريح.

وقالت "سرايا القدس" في بيان على قناتها في "تلغرام": "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية قوامها 10 جنود بقذيفة TBG وأوقعتها بين قتيل وجريح كانت متحصنة في أحد المنازل بحي الأمل غرب خانيونس".

كما عرضت مشاهد من استهداف برج مراقبة وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي خلف السواتر الترابية بالأسلحة الرشاشة شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت بقذائف الهاون -النظامي العيار الـ 60- تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة على محور التقدم غرب خان يونس، كما قصفت في عملية مشتركة مع "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" موقع "فجة" العسكري الإسرائيلي بصواريخ 107.

ومن جانبها، أعلنت "كتائب القسام" استهداف ناقلة جند إسرائيلي بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل، كما استهدفت دبابة من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" ما أسفر عن اشتعال النيران فيها في منطقة جورة العقاد غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت "كتائب القسام" أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 119 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قتل ما لا يقل عن 27131 فلسطينيا، وأصيب 66287 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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كتائب القسام تعلن "الإجهاز" على 15 جنديا إسرائيليا "من مسافة صفر" في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة
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