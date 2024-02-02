عدد الأطفال المنفصلين عن ذويهم بغزة صادم بحسب إحصائية لليونيسف

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صرّحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، اليوم الجمعة، بأن تقديراتها تشير إلى وجود 17 ألف طفل في قطاع غزة أصبحوا دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم. وأوضح مدير الاتصالات بمكتب اليونيسف جوناثان كريكس، إن جميع الأطفال في قطاع غزة بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية، حيث تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية ولا يستطيعون النوم، كما أنهم يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف الصهيوني. وكانت حصيلة اليوم الجمعة،استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، والذي دخل يومه التاسع عشر بعد المئة.