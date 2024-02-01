مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية: وصلتنا رسالة من قيادة حماس بشأن ورقة الإطار التي قُدمت بناءً على اجتماع باريس

مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية للميادين: الورقة قيد الدراسة على قاعدة المحددات الوطنية المجمع عليها

مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية للميادين: ستكون الأولوية لوقف شامل للعدوان وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من غزة وإيواء النازحين وانجاز عملية تبادل جدية

مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية: لم يتوجه حتى اللحظة أي وفد من قيادة حماس إلى القاهرة ولم يتم تحديد موعد للقاءات حالياً بعد

مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية: تم توحيد جهود الوساطة من الأشقاء المصريين والقطريين

مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية: الإعلام الصهيوني يصدر أخباراً مفبركة وكاذبة لإثارة الرأي العام بشأن المفاوضات

مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية: لا يوجد اتفاق على الإطار بعد ولدى حماس ملاحظات مهمة

مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية: لا يوجد اتفاق على الاطار بعد وحماس لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحاً