المتحدث باسم الخارجية القطرية يعلن ان إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار وحماس تتمسك باطلاق سراح ثلاثة قادة فلسطيين في السجون الاسرائيلية

اعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية /ماجد بن محمد الأنصاري / إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وان لدى الدوحة تأكيد إيجابي أولي من حركة "حماس" نحو المقترح.

هذا وكشفت الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون إتمامها.

فقد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: ان المشاركين في المفاوضات ناقشوا امكانية وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، ولكن بعد ذلك سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف القتال بنفس القوة فيما تدرس إسرائيل و"حماس" حاليا اتفاقا يبدأ بموجبه إطلاق سراح الرهائن في غزة".

وقال مسؤولون للصحيفة: "عدد من العقبات الخطيرة تجعل التوصل لهذا الاتفاق صعبا، ولكن في حال تم التغلب عليها، يمكن التوصل للاتفاق في غضون أسبوع إلى 10 أيام".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حركة "حماس" تتمسك بثلاثة أسرى لإتمام الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.

واشارت الصحيفة إلى أن "مروان البرغوثي يعتبر في آخر استطلاع للرأي في الضفة الغربية المرشح المفضل لرئاسة السلطة بعد الرئيس محمود عباس".

وتابعت الصحيفة: "أما الأسير الثاني الذي تصر عليه حماس، فهو أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية الذي خطط لاغتيال الوزير رحبعام زائيفي عام 2001، ويعتبر شخصية شعبية مهمة في المجتمع الفلسطيني مثل البرغوثي".

أما الأسير الثالث فهو "عبد الله البرغوثي عضو حماس، وأحد قادة الجناح العسكري للمنظمة في الضفة الغربية، ويقضي حاليا حكما بالسجن لـ67 عاما، وهو حكم "غير مسبوق في إسرائيل".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة أن "حماس" تشترط وقفا شاملا لإطلاق النار للدخول في أية تفاهمات حول الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف: "لن ننخرط في أية تفاهمات دون أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلا سياسيا واضحا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".