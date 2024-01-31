جنوب افريقيا تطالب دول العالم بوقف تمويل العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة

طالبت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، دول العالم بوقف تمويل العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة .

وبحسب رويترز ، قالت باندور: إن هناك التزاما على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ، بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية إلى إمكانية معقولة لأن تمثل تلك الأعمال إبادة جماعية " ، وقارنتها بمحنة السود في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.

وفي وقت سابق أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا