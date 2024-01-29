الأردن: الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية خارج حدودنا

أعلن الأردن، الأحد، أن الهجوم الذي قتل خلاله 3 جنود أمريكيين لم يقع على الأرض الأردنية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضيين لوسائل إعلام محلية، إن "ميليشيات نفذت الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف"، بحسب وصفه.

وأضاف المتحدث: "القاعدة خارج حدود الأردن".

وتقع قاعدة التنف عند الحدود السورية مع الأردن والعراق، لكنها تتبع محافظة حمص السورية.

وقتل 3 جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرون، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) اليوم الأحد.