الأردن: الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية خارج حدودنا

أعلن الأردن، الأحد، أن الهجوم الذي قتل خلاله 3 جنود أمريكيين لم يقع على الأرض الأردنية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضيين لوسائل إعلام محلية، إن "ميليشيات نفذت الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف"، بحسب وصفه.
وأضاف المتحدث: "القاعدة خارج حدود الأردن".
وتقع قاعدة التنف عند الحدود السورية مع الأردن والعراق، لكنها تتبع محافظة حمص السورية.
وقتل 3 جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرون، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) اليوم الأحد.
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