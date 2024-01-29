مقتل وإصابة 28 جندياً أمريكياً بهجوم في الأردن

قتل 3 جنود أمريكيين وأصيب 25 آخرون، في هجوم على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إن "الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على ما تعرض له الجنود الأمريكيون.

وهناك 2900 جندي أمريكي في قواعد عسكرية في الأردن، وفق البنتاغون.

وتعرضت القواعد التي تضم قوات أمريكية في المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن الكيان الإسرائيلي هجمات عنيفة على قطاع غزة.