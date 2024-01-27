سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" اللبناني يهدد اسرائيل بتوسعة استهدافاته والرد بـ"المدى الرابع والقوة المؤثرة"


اكد حزب الله" اللبناني، إن "الحرب لن تتوقف في لبنان، ما لم تتوقف في قطاع غزة ، مهددا بتوسعة استهدافاته للمواقع الاسرائيلية والرد بـ"المدى الرابع والقوة المؤثرة".

وقال نائب أمين عام "حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، أنه "إذا وسعت إسرائيل استهدافاتها للبنان ، سنرد بالتوسعة بالمدى الرابع والقوة المؤثرة، والكيان الإسرائيلي يفهم ما نقول"، مشددا على أن "أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل الى ما بعد الحرب في غزة".

واضاف قاسم، في كلمة : "لا ربط للاستحقاقات السياسية ، سواء كانت مسألة رئاسة الجمهورية او غيرها ، بما يجري في الجنوب ، ولا توجد مقايضة بين ما يجري في الجنوب وبين اي استحقاق سياسي".

وتشهد الحدود بين لبنان واسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لاطلاق النار بين الجيش الاسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

من جهتها اعلنت المقاومة الفلسطينية / كتائب القسام / عن استهداف ناقلة جند اسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الامل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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