المقاومة الفلسطينية توجه رسالة جديدة للاحتلال الصهيوني بشأن الاسرى

وجهت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم رسالة جديدة الى كيان الاحتلال الصهيوني بشان اسراه المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

ونشرت كتائب القسام صورة كتب عليها بالعربي والعبري في رسالة إلى عائلات الأسرى عاجل: مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم من قبل الطيران الحربي الصهيوني في تحذير صريح بأن مع استمرار العدوان على غزة سيصل اليهم هكذا خبر قريبا.