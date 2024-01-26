فلسطين تعلق على قرار محكمة العدل الدولية

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صرّح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، على قرار محكمة العدل الدولية بأن هذه الخطوة تؤكد أن زمن إفلات إسرائيل من العقاب قد ولى، وعليها أن تقف اليوم في قفص الاتهام كمجرم حرب.وقال اشتية، من جانبنا كنا نأمل أن تنادي المحكمة بوقف العدوان، لكن قبول القضية ورفض طلب إسرائيل بـ رد الدعوى مهم.وأضاف اشتية أن دولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن هذا القرار المصيري يعني أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع، وأن هذا القرار يضع حدا لثقافة الإجرام الإسرائيلية.ودعا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل على غزة، وطالب دول العالم باحترام القرار والالتزام بعد التواطؤ مع إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية.وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني الشكر والإمتنان لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لما تبنته من خطوات شجاعة. وأكد أن نضال الشعب الفلسطيني يخدم الإنسانية جمعاء لذا يجب ألا يفشل.