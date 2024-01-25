حصيلة جديدة عن ضحايا القصف في غزة

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، عن حصيلة جديدة تخص ضحايا القصف في القطاع.وذكر المتحدث باسم الوزارة أشرف القدر، أن حصيلة العدوان الصهيوني قد إرتفعت إلى 25 ألفا و900 شهيد و 64 ألف و110 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.وأوضح، بأن جيش الإحتلال إرتكب 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.وأضاف المتحدث الى أن العدو الصهيوني يحاصر مستشفيات خان يونس ويصبها بشلل تام بالتزامن مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية بالمحافظة ويمنع حركة سيارات الإسعاف"، كاشفاً أن "الطواقم الطبية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس تعمل في ظروف قاسية بلا طعام وبلا طعام وبلا أمان.