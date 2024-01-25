حزب الله يهاجم ‏بمسيرات موقعا للقبة الحديدية شمال الكيان المحتل



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

صرّح حزب الله اللبناني اليوم الخميس، بأنه شن هجوما ‏بطائرات مسيرة على أحد مواقع منصات منظومة القبة الحديدية شمال إسرائيل، عند الحدود مع لبنان.وأوضح حزب الله في بيانه، إن مقاتليه شنوا ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏عند الساعة 11:20 هجوما جويا ‏بمسيرتين إنقضاضيتين على أحد مواقع منظومة الدفاع الجوي ومنصات القبة الحديدية قرب ‏مستوطنة كفربلوم، حيث أكد أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة.وكذلك أعلن في بيانات سابقة اليوم، أن مقاتليه استهدفوا ‌‌‌‌‌عند الساعة 10:00، موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وعند الساعة 11:00 ‏موقع ‏جل العلام بالأسلحة الصاروخية، وحققوا في الموقعين إصابات مباشرة. ‏بالمقابل، جددت قوات الإحتلال منذ صباح اليوم الخميس استهدافاتها لبلدات جنوب لبنان، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية قصف أطراف بلدات راشيا الفخار والهبارية والضهيرة وأطراف بلدة علما الشعب واللبونة وطيرحرفا، فيما أفادت مراسلتنا، بتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الزهراني وصيدا والنبطية في عمق الجنوب اللبناني وعلى مستوى منخفض.