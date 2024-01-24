سوريا - لبنان - فلسطين

سرايا القدس تعرض مشاهد من قصف خط إمداد وسير آليات جيش الإحتلال بوابل من قذائف الهاون


 أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن قصف خط إمداد وسير آليات الجيش الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون شرق جباليا.
ونشر الإعلام الحربي في سرايا القدس مقطع فيديو يظهر مشاهد من قصف خط إمداد وسير آليات العدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون شرقي جباليا.
وأكدت سرايا القدس اليوم الأربعاء أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خان يونس، مضيفة، في عملية مشتركة، استهدف مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام دبابة عسكرية صهيونية بقذيفة ياسين 105 في محور التقدم المعسكر الغربي بخان يونس.
كما أعلنت سرايا القدس قصفها تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون النظامي عيار الـ60 في محور التقدم غرب خان يونس.
ومازال القصف الصهيوني مستمراًعلى قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحماس لليوم العاشر بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 25700 شخص، والجرحى إلى 63740.
وبعد مقتل 21 عسكريا بصفوفه في عملية لـحماس، كشف جيش الإحتلال عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الحركة في 7 أكتوبر وخلال توغله البري بغزة، معلنا مقتل 556 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر، ومنهم 221 عسكريا خلال توغله البري في غزة، بينهم ضباط وجنود.
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