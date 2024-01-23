إصابات في صفوف النازحين بقصف إسرائيلي لمقر جمعيتنا في خان يونس!

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء عن وقوع إصابات بين صفوف النازحين خلال قصف الجيش الإسرائيلي مقر جمعيته في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها بأن الإحتلال يستهدف مقر الجمعية في خان يونس بالقصف المدفعي للطابق الرابع تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية ما أدى إلى وقوع عددا من الإصابات في صفوف النازحين.وتشهد مدينة خان يونس قصفا عنيفا وتوغلا للدبابات الإسرائيلية في المنطقة الغربية للمدينة، وذلك تزامنًا مع التوغل البري لقوات الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية من المحافظة.وأفادت مصادر محلية باندلاع حرائق في خيم المواطنين النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من النازحين.وذكر شهود عيان في مستشفى أبو يوسف النجار شرق مدينة رفح الفلسطينية، إن عددا من جثث القتلى والإصابات وصلت المستشفى نتيجة القصف والحرائق التي اندلعت في منطقة غرب خان يونس.في حين أسفر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرها القصف.