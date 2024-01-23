سوريا - لبنان - فلسطين

إقتراح صهيوني برحيل قيادة حماس من غزة!


 بعد فشله في تحقيق أي منجز، يحاول الكيان الصهيوني ، طبقاً لقناة سي إن إن، بتقديم مقترح غريب وهو رحيل قيادة حركة حماس عن غزة بعد عدم القدرة في القضاء أو القبض على أي من كبار قادة الحركة.
وأوضحت القناة إلى أنه على الرغم من حربها التي دامت 4 أشهر تقريبا في غزة، نحو 70% من قوة الحركة القتالية سليمة، وفقا لتقديرات جيش الإحتلال.
وأضافت القناة،رغم أن ذلك المقترح سيوفر ممرا آمنا للخروج من غزة لكبار قادة حماس الذين نسقوا هجوم 7 أكتوبر، فإن استنزاف غزة من قادتها يمكن أن يضعف قبضة حماس على المنطقة التي مزقتها الحرب، بينما يسمح أيضا للكيان بمواصلة تعقب الأهداف عالية القيمة في الخارج.
وبيّنت القناة أن مقترح إسرائيل بمغادرة قادة حماس على الرغم من أنه من غير المرجح أن تقبله الحركة، تمت مناقشته كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة، مرة في الشهر الماضي في وارسو من قبل مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) دافيد برنياع، ثم مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
في المقابل، أصدر رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو بيانا أشار فيه إلى أن القتال مستمر في قطاع غزة وأن اقتراح حماس حول التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مرفوض بشكل قاطع.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم على خلفية المفاوضات  للتوصل إلى صفقة أخرى لإطلاق سراح الأسرى بين تل أبيب وحماس، الكشف عن اقتراح الحركة لإتمام الصفقة.
وأشار التقرير العبري إلى أن حماس تطالب بوقف كامل للحرب، وبانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية للحفاظ على حكمها، وذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى.
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