سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل 10 ضباط وجنود صهاينة جنوبي غزة بضربة موجعة


صرّحت هيئة البث في الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 10 ضباط وجنود صهاينة في معارك جنوب قطاع غزة.
وكشف جيش الاحتلال يوم أمس، عن حصيلة قتلاه في المعارك الدائرة بقطاع غزة منذ بدء العملية البرية أواخر تشرين الأول الماضي والبالغ عددهم 200 جندي.
ومنذ السابع من تشرين الأول، أصيب أكثر من 2665 جنديا صهيونياً بجروح، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.
والقتلى هم:
- الرقيب أول (احتياط) متان لازار 32 عاما من حيفا مقاتل في الكتيبة 6261 اللواء 261 قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (متقاعد) هدار كبيلوك 23 عاماً من مفو بيتار، قائد صف في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرقيب أول (احتياط) سيرغي غونتماهر 37 عاماً من رمات غان، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (احتياط) الكانا يهودا سفس 25 عاماً من كريات أربع، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (احتياط) يوفال لوبيز 27 عاماً من ألون شافوت، مقاتل في الكتيبة 9206، اللواء 205، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (احتياط) يوآف ليفي 29 عاماً من يهود مونسون، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (احتياط) نيكولاس بيرغر 22 عاماً من القدس، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد (متقاعد) سيدريك جارين 23 عاماً من تل أبيب-يافا، مقاتل في الكتيبة 8208، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد احتياط رافائيل الياس موشيوف 33 عاماً من برديس حنا كركور، مقاتل في الكتيبة 6261، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
- الرائد احتياط باراك حاييم بن صالح 33 عاماً من ريشون لتسيون، قائد كتيبة 6261، اللواء 261، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إصابات في صفوف النازحين بقصف إسرائيلي لمقر جمعيتنا في خان يونس!
إقتراح صهيوني برحيل قيادة حماس من غزة!
مقتل 10 ضباط وجنود صهاينة جنوبي غزة بضربة موجعة
دراسة إسرائيلية جديدة: ارتفاع حاد بنسبة المصابين بحالة اضطراب ما بعد الصدمة وسط السكان في الجليل
مصادر صحفية من غزة : الجيش الصهيوني تعرض لمجزرة كبيرة اليوم
مراسل القناة 14 الإسرائيلية: اليوم هو أحد أصعب الأيام التي عاشها مقاتلونا منذ بداية الحرب في قطاع غزة
معارك ضارية في خان يونس وإعلام الإحتلال يؤكد مقتل 22 ضابطاُ و جنديا صهيونياً!
مقتل 4 قادة عسكريين من قوات "قسد" في محافظة الرقة وإصابة آخرين بانفجار
وساطة لإنهاء حرب غزة وتفاصيل خطة الـ90 يوما
زعيم المعارضة الإسرائيلية منتقداً حكومة نتنياهو، أنتم عار على إسرائيل!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك