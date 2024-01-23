معارك ضارية في خان يونس وإعلام الإحتلال يؤكد مقتل 22 ضابطاُ و جنديا صهيونياً!

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أكدت وسائل إعلام العدو الصهيوني مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا وجنديا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وطالبت الوزيرة في حزب الليكود تالي غوتليف الجيش بإصدار بيان رسمي يوضح هذه الأنباء. حيث وصف الإعلام العبري ما جرى في خانيونس بـ(الحدث الصعب)، مبيّناً أن انفجاراً هز مبنيين كان بداخلهما جنود.وذكرت قناة صحفيون بلا رقابة على تلغرام، أيها الأصدقاء، هناك حدث صعب يتكشف في غزة نحن نكتب بعناية شديدة، انفجر مبنيان بقوتنا بداخلهما، انهار أحد المباني على كتيبة احتياطية، حتى الآن هناك 8 قتلى بالتأكيد، و10 مفقودين لم يتم التعرف على أي أحد منهم، و6 محاصرين.كما أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن مدينة خانيونس تشهد قصفا عنيفا بالتزامن مع محاولات الجيش الإسرائيلي التوغل إلى وسط المدينة، وتؤكد الفصائل الفلسطينية استمرارها بالتصدي لقوات الجيش.كما وصفت وسائل الإعلام العبرية هذا اليوم بداخل قطاع غزة، أنه الأشد ضراوة منذ اندلاع الحرب.وصرّحت كتائب القسام يوم الاثنين، عن إستهدف أربع دبابات إسرائيلية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105، واستهداف قوة راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح، كما استهدفت القسام جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة تاندوم غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.وفي الأيام الماضية، تصاعد القتال بشكل كبير في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص في مخيمات اللاجئين وسط غزة، ومدينة خانيونس، وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على خانيونس وسط محاولة القوات البرية التقدم إلى عمقها.بالمقابل، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية قتالها الشرس ضد الجيش الإسرائيلي، وأعلنت في عدة مرات خلال اليوم عن قتل وتدمير آليات إسرائيلية في محاور التوغل بخان يونس.ومن الجدير بالذكر أن الحرب الصهيونية قد خلفت منذ السابع من أكتوبر الماضي، حتى اليوم الاثنين 25 ألفا و295 قتيلا، وأكثر من62 ألفا و681 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.