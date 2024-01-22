مقتل 4 قادة عسكريين من قوات "قسد" في محافظة الرقة وإصابة آخرين بانفجار

افادت انباء صحفية بوقوع انفجار كبير داخل احد مقرات قسد الكوردية في محافظة الرقة مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى

واوضحت المصادر ان الانفجار اسفر عن مقتل اربعة قادة عسكريين من قوات قسد واصابة اخرين بجروح مختلفة

وقالت المصادر ان الانفجار وقع داخل مقر عسكري تابع لـ "قسد" يضم مستودعاً للمتفجرات والذخائر وتوقعات بارتفاع عدد القتلى

مشيرا الى ان الانفجار ناجم عن خطأ أثناء تدريبات لـ "قسد" داخل النقطة العسكرية وليس بقصف من طائرة مسيرة تركية