"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية على الحدود اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن "استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية، بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال الحزب، في بيان له، إن ذلك يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا للمقاومة، مؤكدًا استهدافه أيضا موقع "رويسة القرن" في مزارع شبعا المحتلة، وموقع حدب البستان بالأسلحة الصاروخية.

يأتي ذلك بعد مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأحد، على سيارة في بلدة كفرا اللبنانية الجنوبية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الغارة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا، أدت إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى"، مشيرة إلى أن إصاباتهم متوسطة وطفيفة.