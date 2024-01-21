وزير الخارجية التركي يبحث مع اسماعيل هنية تطورات الاوضاع في غزة

بحث وزير الخارجية التركي /هاكان فيدان/ مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" تطورات الاوضاع في غزة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية في تعميم اعلامي اليوم ان هاكان فيدان بحث مع اسماعيل هنية خلال لقائهما / دون تحديد مكان اللقاء / تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.

واشارت تلك المصارد الى ان هنية اشاد في بداية اللقاء بالخطاب الذي ألقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجهود التي تبذلها الدبلوماسية التركية برئاسة هاكان فيدان على المستوى الإقليمي والدولي في مساعدة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الإنسانية تجاه جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال وعمليات الانتقام البشعة من السكان المدنيين، معتبرًا أن ما يقوم به الاحتلال هو محاولة لتجاوز آثار الهزيمة العسكرية والأمنية التي تلقاها يوم السابع من أكتوبر.

وأشار إلى سياسات حكومة الاحتلال وسلوكها المتطرف وجرائمها الواسعة ضد الشعب الفلسطيني عامة وفي القطاع خاصةً، مؤكدًا صمود الشعب الفلسطيني، رغم ما يقوم به الاحتلال وضرورة مواجهة سياسة الاحتلال.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي موقف بلاده الداعم للحق الفلسطيني والرافض لهذا السلوك الإسرائيلي وما يقوم به في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة توفير المساعدة العاجلة للفلسطينيين ووقف ما يجري بالسرعة المطلوبة وبحث حل سياسي للقضية الفلسطينية لاستعادة الحقوق الفلسطينية.

وحذر من المخاطر المترتبة حال تصاعد الصراع على المنطقة برمتها، والانعكاسات الدولية للمعركة الدائرة على مختلف الأطراف.

وبحث الجانبان قضايا وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن .