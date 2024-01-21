سوريا - لبنان - فلسطين

وزير الخارجية التركي يبحث مع اسماعيل هنية تطورات الاوضاع في غزة


بحث وزير الخارجية التركي /هاكان فيدان/ مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" تطورات الاوضاع في غزة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية في تعميم اعلامي اليوم ان هاكان فيدان بحث مع اسماعيل هنية خلال لقائهما / دون تحديد مكان اللقاء / تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.

واشارت تلك المصارد الى ان هنية اشاد في بداية اللقاء بالخطاب الذي ألقاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجهود التي تبذلها الدبلوماسية التركية برئاسة هاكان فيدان على المستوى الإقليمي والدولي في مساعدة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الإنسانية تجاه جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال وعمليات الانتقام البشعة من السكان المدنيين، معتبرًا أن ما يقوم به الاحتلال هو محاولة لتجاوز آثار الهزيمة العسكرية والأمنية التي تلقاها يوم السابع من أكتوبر.

وأشار إلى سياسات حكومة الاحتلال وسلوكها المتطرف وجرائمها الواسعة ضد الشعب الفلسطيني عامة وفي القطاع خاصةً، مؤكدًا صمود الشعب الفلسطيني، رغم ما يقوم به الاحتلال وضرورة مواجهة سياسة الاحتلال.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي موقف بلاده الداعم للحق الفلسطيني والرافض لهذا السلوك الإسرائيلي وما يقوم به في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة توفير المساعدة العاجلة للفلسطينيين ووقف ما يجري بالسرعة المطلوبة وبحث حل سياسي للقضية الفلسطينية لاستعادة الحقوق الفلسطينية.

وحذر من المخاطر المترتبة حال تصاعد الصراع على المنطقة برمتها، والانعكاسات الدولية للمعركة الدائرة على مختلف الأطراف.

وبحث الجانبان قضايا وقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"حماس" ترد على "ادعاءات وأكاذيب الاحتلال" حول أحداث 7 أكتوبر
"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية على الحدود اللبنانية
سرايا القدس" تسقط مسيرة صهيونية خفيفة مخصصة لعمليات التصوير والاستطلاع في غزة
صحة غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة بحق عائلات فلسطينية خلال 24 ساعة
وزير الخارجية التركي يبحث مع اسماعيل هنية تطورات الاوضاع في غزة
اهالي الاسرى الاسرائيليين لدى حماس يحاصرون منزل المجرم نتنياهو والاخير يرسل حمايته وقاموا بضرب المتظاهرين
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب وحيفا للمطالبة بإسقاط حكومة المجرم الارهابي نتنياهو.
حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة الصامدة تقترب من 25 ألفاً
السيد حسن نصر الله يوجه رسالة بشأن الاستعداد لتحرير فلسطين
سقوط شهداء باستهداف صهيوني غادر لسيارة على طريق عام جنوبي لبنان
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك