سقوط شهداء باستهداف صهيوني غادر لسيارة على طريق عام جنوبي لبنان

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام بلدة البازورية، بالبرج الشمالي في عمق جنوب لبنان. وقالت المصادر، إن " مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام بلدة البازورية، بالبرج الشمالي في عمق جنوب لبنان"،

مبينة ان "المنطقة المستهدفة تقع ضمن قضاء صور، وتبعد عن أقرب نقطة حدودية نحو 17 كيلومتر، مشيرا إلى أنباء عن سقوط شهيدين.

من جانبه اكد الدفاع المدني في جنوب لبنان، "استشهاد شخصين في استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة البازورية جنوبي لبنان".

وتفاقم الوضع في جنوب لبنان بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي. ويتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني إطلاق النار بشكل يومي في المناطق الواقعة على طول الحدود.