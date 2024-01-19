حزب الله مصرحاً: التهديدات والوساطات إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب

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أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني علي ‏دعموش على أن كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب.وأشار دعموش في تصريح إلى أن ‏ثبات المقاومة وأهلها في ‏غزة ولبنان وعلى امتداد المحور، أدخل العدو الصهيوني ‏وشريكه الأمريكي في مأزق كبير وهما يتخبطان على أكثر من ‏صعيد، والخسائر اليومية التي تلحق بجيش العدو كبيرة، ‏والخلافات الإسرائيلية الداخلية محتدمة، ‏والخوف من توسّع الحرب يزداد ‏يومًا بعد يوم، خصوصا بعد العدوان الأمريكي البريطاني على ‏اليمن وتمادي ‏العدو في اعتداءاته على جنوب لبنان.وأوضح أن كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب ‏طالما استمر العدوان ‏على غزة، ولن تخرج العدو من المأزق الذي يتخبط فيه، وليس أمامه من ‌‏خيار سوى وقف العدوان.وأضاف، صحيح أن المقاومة ‏لا تريد الانجرار للحرب، ‏لكنها إذا فرضت عليها لا تخشاها ولا تخافها، وهي على أتم الجهوزية ‌‏لمواجهتها بكل قوة وشجاعة.